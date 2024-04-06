На деяких "гарячих" напрямках будівництво фортифікацій майже завершене, – президент

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на деяких "гарячих" напрямках роботи з будівництва фортифікаційних споруд та укріплень завершені на 92-98%. Однак деякі, побудовані у 2022 році, довелося переробляти через ґрунтові води.
Про це він розповів в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.
Глава держави зазначив, що навіть на Чернігівщині, де немає активних бойових дій, все укріплюється і будується три лінії оборони. За його словами, якість і підхід до всіх ліній незалежно від напрямку однаковий, як і стандарти. Також одинаковими на всіх напрямках є і терміни будівництва, але чим ближче до зони активних бойових дій, тим швидше воно йде.
Зеленський сказав, що напрямок Чернігівщини – стратегічний для України і для людей, тому всі укріплення готуються не просто так.
"Все це дуже ретельно прораховано. За пару місяців все буде здано. Такі зобов'язання всіх трьох ліній", – сказав він.
За словами президента, Чернігівщина захищена природою – це болотиста місцевість, але природа не допомагає на деяких напрямках.
"Багато грунтових вод, багато чого поплило з того, що було побудовано у 2022 році або до того, тому зараз багато речей робиться ще міцнішими", – заявив глава держави.
Всі роботи виконуються за запитом військових.
- Нещодавно Зеленський відвідав Чернігівщину, де триває будівництво фортифікацій, і анонсував пришвидшення розмінування. Опорний пункт в області обладнали невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога. У регіоні будуть три лінії рубежів оборони.
- У Київській області нарощують облаштування фортифікаційних споруд. Зокрема, вже встановили близько 10 тисяч так званих "зубів дракона".
- Також активно зводять фортифікації і на Одещині. Там до робіт залучили близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.
- У Херсонській області зводять другу лінію оборони. Там облаштовують кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень
- У січні уряд виділив рекордну суму − 17,5 млрд грн − на облаштування оборонних рубежів. Гроші скерували на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.
- Проте вже у лютому Шмигаль повідомив, що від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 20 млрд грн на зведення захисних споруд. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.