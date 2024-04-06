На деяких "гарячих" напрямках будівництво фортифікацій майже завершене, – президент

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на деяких "гарячих" напрямках роботи з будівництва фортифікаційних споруд та укріплень завершені на 92-98%. Однак деякі, побудовані у 2022 році, довелося переробляти через ґрунтові води.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

Глава держави зазначив, що навіть на Чернігівщині, де немає активних бойових дій, все укріплюється і будується три лінії оборони. За його словами, якість і підхід до всіх ліній незалежно від напрямку однаковий, як і стандарти. Також одинаковими на всіх напрямках є і терміни будівництва, але чим ближче до зони активних бойових дій, тим швидше воно йде.

Зеленський сказав, що напрямок Чернігівщини – стратегічний для України і для людей, тому всі укріплення готуються не просто так.

"Все це дуже ретельно прораховано. За пару місяців все буде здано. Такі зобов'язання всіх трьох ліній", – сказав він.

За словами президента, Чернігівщина захищена природою – це болотиста місцевість, але природа не допомагає на деяких напрямках.

"Багато грунтових вод, багато чого поплило з того, що було побудовано у 2022 році або до того, тому зараз багато речей робиться ще міцнішими", – заявив глава держави.

Всі роботи виконуються за запитом військових.