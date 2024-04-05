Зеленський відвідав Чернігівщину, де триває будівництво фортифікацій, і анонсував пришвидшення розмінування

У регіоні будуть три лінії рубежів оборони.

Робоча поїздка Володимира Зеленського на Чернігівщину 5 квітня 2024 року

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Чернігівщину і ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд.

Як ідеться на сайті глави держави, опорний пункт в області обладнали невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога. У регіоні будуть три лінії рубежів оборони.

За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, нарощують капітальну фортифікацію. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створили суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Згодом у вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області щодо питань оборони, знищення російських ДРГ, протидії обстрілам.

Фото: ОПУ Робоча поїздка Володимира Зеленського на Чернігівщину 5 квітня 2024 року

"На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік", - повідомив глава держави.

Зеленський також анонсував пришвидшення розмінування Чернігівщини.

"Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі – те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації", - додав Президент.

Окрім того, Зеленський нагородив військових і цивільних за оборону та звільнення Чернігівської області від російських окупантів навесні 2022 року.