Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відвідав Чернігівщину, де триває будівництво фортифікацій, і анонсував пришвидшення розмінування

У регіоні будуть три лінії рубежів оборони.

Зеленський відвідав Чернігівщину, де триває будівництво фортифікацій, і анонсував пришвидшення розмінування
Робоча поїздка Володимира Зеленського на Чернігівщину 5 квітня 2024 року
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Чернігівщину і ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд.

Як ідеться на сайті глави держави, опорний пункт в області обладнали невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога. У регіоні будуть три лінії рубежів оборони.

За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, нарощують капітальну фортифікацію. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створили суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Згодом у вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області щодо питань оборони, знищення російських ДРГ, протидії обстрілам. 

Робоча поїздка Володимира Зеленського на Чернігівщину 5 квітня 2024 року
Фото: ОПУ
Робоча поїздка Володимира Зеленського на Чернігівщину 5 квітня 2024 року

"На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік", - повідомив глава держави.

Зеленський також анонсував пришвидшення розмінування Чернігівщини. 

"Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі – те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації", - додав Президент.

Окрім того, Зеленський нагородив військових і цивільних за оборону та звільнення Чернігівської області від російських окупантів навесні 2022 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies