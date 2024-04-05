Зеленський відвідав Чернігівщину, де триває будівництво фортифікацій, і анонсував пришвидшення розмінування

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Чернігівщину і ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд.
Як ідеться на сайті глави держави, опорний пункт в області обладнали невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога. У регіоні будуть три лінії рубежів оборони.
За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, нарощують капітальну фортифікацію. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створили суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.
Згодом у вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області щодо питань оборони, знищення російських ДРГ, протидії обстрілам.
"На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік", - повідомив глава держави.
Зеленський також анонсував пришвидшення розмінування Чернігівщини.
"Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі – те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації", - додав Президент.
Окрім того, Зеленський нагородив військових і цивільних за оборону та звільнення Чернігівської області від російських окупантів навесні 2022 року.