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Російські окупанти поранили жителя Берислава на Херсонщині

Ворог атакував Берислав безпілотником.

Російські окупанти поранили жителя Берислава на Херсонщині
Берислав, наслідки обстрілів
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Внаслідок обстрілу поранення отримав цивільний.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок чергової атаки постраждав 56-річний чоловік. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. В потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, поранення грудної клітини, попереку та рук, а також перелом ноги", — ідеться у повідомленні. 

  • За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, ворог здійнив обстріл села Дутчани, в момент ворожого удару 47-річний чоловік перебував на вулиці. 
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