Російські окупанти поранили жителя Берислава на Херсонщині

Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Внаслідок обстрілу поранення отримав цивільний.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок чергової атаки постраждав 56-річний чоловік. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. В потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, поранення грудної клітини, попереку та рук, а також перелом ноги", — ідеться у повідомленні.