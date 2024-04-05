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Унаслідок удару по Покровську повністю зруйновано офіс "Лікарів без кордонів"

Лікарі не постраждали. 

Унаслідок удару по Покровську повністю зруйновано офіс "Лікарів без кордонів"
Зруйноване приміщення Лікарів без кордонів у Покровську
Фото: Лікарі без кордонів у Telegram

Унаслідок нічного удару по Покровську повністю зруйновано офіс "Лікарів без кордонів" – міжнародної незалежної організації, яка надає допомогу постраждалим під час збройних конфліктів і катастроф.

Про руйнування повідомили в пресслужбі організації. Лікарі не постраждали, але, як уже повідомляли раніше, поранені п'ятеро місцевих мешканців.

Організація засудила атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу мешканцям області. "Лікарі без кордонів" закликають захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я.

"Атака на наш офіс – далеко не поодинокий випадок. Руйнування цивільної інфраструктури було характерною рисою цієї війни протягом тривалого часу", – сказав координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні Вінченцо Порпілья.

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