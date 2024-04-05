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Литва закупить для України 3 тисячі безпілотників і виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених

Крім того, Литва надає 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, а також виділить ще 5 млн євро на освіту та 12 млн євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків і облаштування укриттів.

Литва закупить для України 3 тисячі безпілотників і виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених
Денис Шмигіль і Інгріда Шимоніте
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових. Про це прем’єр міністр Денис Шмигаль домовився зі своєю литовською колегою Інгрідою Шимоніте під час візиту у Вільнюс.

Також Литва надає 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.

Крім того, Литва бере активну участь у відновленні України й виділить ще 5 млн євро на освіту та 12 млн євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів.

“Високо цінуємо готовність Литви брати участь у реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України”, – написав Денис Шмигаль. 

Він також подякував Литві за чітку позицію стосовно блокування експорту до ЄС російської та білоруської агропродукції, а також за лідерство на санкційному треці.

Сьогодні запропонували нову ініціативу – заборону авіатранзиту до російської федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога”, – також повідомив Шмигаль.

Тим часом Латвія передасть Україні найближчим часом безпілотників на мільйон євро. Загальна підтримка України Латвією цього року сягне 850 млн євро. Зокрема, країна виділяє кошти на чеську ініціативу, безпілотники та пакети військової допомоги.

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