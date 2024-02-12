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Загальний експорт Росії в 2023 році впав на понад 400 мільярдів доларів, – Reuters

Росія стає залежною від експорту в Азію, оскільки поставки до Європи минулоріч скоротилися на майже 70%.

Загальний експорт Росії в 2023 році впав на понад 400 мільярдів доларів, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Російський експорт стає залежним від азійського ринку, оскільки торгівля із Європою зменшилась на майже 70 %.

Про таке йдеться у матеріалі Reuters.

"Залежність Росії від торгівлі з Азією різко зросла в 2023 році, тоді як її бізнес з європейськими ринками впав, при цьому частка Азії в російському експорті та імпорті зросла до 72% і 68% відповідно, показали дані російської митної служби", –  зазначило видання.

Згідно з даними, загальний експорт Росії в 2023 році впав на 28,3% до 425,1 мільярда доларів, а поставки до Європи – на 68% до 84,9 мільярда доларів. 

Водночас експорт до Азії зріс на 5,6% до 306,6 млрд доларів, а частка цього регіону в російському експорті зросла до 72% з 49% у 2022 році.

Видання зазначає, що експорт "мінеральних продуктів", таких як нафта, із Росії впав на 33,6% до 260,1 мільярда доларів, а експорт металів і виробів з них скоротився на 15% до 60 мільярдів доларів.

  • У британському міноборони вважають, що вторгнення Росії в Україну негативно вплине на перспективи російської економіки. Імпорт зростав швидше, ніж експорт, що сприяло знецінюванню рубля з початку війни і було рушійною силою інфляції.
  • Продаж нафти й газу все ще є головною статтею доходів російського бюджету. Він дозволяє режиму Путіна триматися на плаву й навіть збільшувати воєнні видатки. Як працюють санкції та які із них потрібно посилити - про це у матеріалі LB.ua.
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