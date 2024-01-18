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Зростання процентної ставки та інфляції: війна погіршуватиме стан економіки Росії, – Міноборони Британії

“Ризик перегріву російської економіки залишається вірогідним”.

Зростання процентної ставки та інфляції: війна погіршуватиме стан економіки Росії, – Міноборони Британії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вторгнення Росії в Україну, що триває, негативно вплине на перспективи російської економіки. Імпорт зростав швидше, ніж експорт, що сприяло знецінюванню рубля з початку війни і було рушійною силою інфляції.

На це звертає увагу Міністерство оборони Великобританії, передає РБК-Україна. 

"Оскільки Росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших областей, ризик перегріву російської економіки залишається вірогідним", – йдеться у повідомленні.

Як наголошується у зведенні, центральний банк Росії підвищив відсоткову ставку на 1 в.п. до нової базової ставки 16%. Це п'яте підвищення з моменту початку нинішнього циклу підвищень у липні 2023 року, коли базову ставку було встановлено на рівні 6,5%.

За даними британської розвідки, інфляція в Росії продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному обчисленні у листопаді порівняно з 6,7% у жовтні. Загалом, за оцінками російської статистичної служби, інфляція у 2023 році становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку.

Раніше Міноборони Британії повідомило, що у Росії виникли серйозні проблеми з медициною після повномасштаного вторгнення в Україну. Вплив війни на охорону здоров’я відчуває на собі цивільне населення РФ.

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