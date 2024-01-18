Головне за ніч та ранок четверга, 18 січня: бої на Лиманському та Авдіївському напрямках, 21 знищений танк, удар по Куп’янську

У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області РФ, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

"Основні напрямки удару – південь та північ. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ. Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 780 російських окупантів, 21 танк, 38 бронемашин, 24 артсистеми. Загалом Росія втратила в Україні 373 600 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Окупанти завдали удару по місту Куп‘янськ, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки.

Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок.

Служби продовжують огляд місць обстрілів.

Унаслідок нічної атаки російських окупаційних військ в Одесі пошкоджено 11 будинків, 134 квартири.

"Станом на ранок 18 січня 2024 року відомо, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджено 11 будинків, 134 квартири", - ідеться в повідомленні мерії міста.

Заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах одеситів і 29 вікон у під'їздах. Пошкоджено 99 балконних блоків, сім вхідних дверей і чотири міжкімнатних.

Нагадаємо, 17 січня вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Були влучання в житлову та нежитлову інфраструктуру. Поранення дістали троє людей.

Керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua заявив, що поява води на станціях не загрожує пасажирам. На Оболоні, де через зведення ТРЦ "Дрімтаун" були застереження щодо можливого просідання, "повністю сухий тунель".

За словами Брагінського, лотки для води призначені саме для води, і в її появі там немає нічого дивного. Стосовно станції метро "Академмістечко", де через стелю сочиться вода, він сказав, що на гідроізоляційні роботи потрібні дуже великі кошти. При цьому він говорив, що торік метрополітен не наполягав на збільшенні витрат на ремонт, бо там все нормально.

"Ненормально — це коли загрожує безпеці перевезень. Коли на станції через сніг, дощ десь крапає вода, можна зробити водовідведення, щоб це не заважало нашим пасажирам. Але це не загрожує людям. На «Академмістечку», коли йде дощ, там гідроізоляція слабка і десь вода просочується. Ми власними силами ліквідовуємо ці течі", – сказав він.

Докладніше – в нашій новині та в самому інтерв’ю.

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