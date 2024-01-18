Сили оборони ліквідували ще 780 російських окупантів, 21 танк та 41 безпілотник

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 373 600 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 373600 (+780) осіб
- танків - 6147 (+21)
- бойових броньованих машин - 11410 (+38)
- артилерійських систем - 8835 (+24)
- РСЗВ - 966 (+2)
- засоби ППО - 653 (+0)
- літаків - 331 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41)
- крилаті ракети - 1818 (+1)
- кораблі /катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39)
- спеціальна техніка -1380 (+13).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.