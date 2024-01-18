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Сили оборони ліквідували ще 780 російських окупантів, 21 танк та 41 безпілотник

Сили оборони ліквідували ще 780 російських окупантів, 21 танк та 41 безпілотник
Фото: скриншот відео

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 373 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 373600 (+780) осіб
  • танків - 6147 (+21)
  • бойових броньованих машин - 11410 (+38)
  • артилерійських систем - 8835 (+24)
  • РСЗВ - 966 (+2) 
  • засоби ППО - 653 (+0)
  • літаків - 331 (+0) 
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41)
  • крилаті ракети - 1818 (+1)
  • кораблі /катери - 23 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39)
  • спеціальна техніка -1380 (+13).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.

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