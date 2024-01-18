Сили оборони ліквідували ще 780 російських окупантів, 21 танк та 41 безпілотник

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 373 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 373600 (+780) осіб

танків - 6147 (+21)

бойових броньованих машин - 11410 (+38)

артилерійських систем - 8835 (+24)

РСЗВ - 966 (+2)

засоби ППО - 653 (+0)

літаків - 331 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41)

крилаті ракети - 1818 (+1)

кораблі /катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39)

спеціальна техніка -1380 (+13).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.