План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі, - Чернєв

Найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024 року.

Провальне голосування у Бундестазі щодо передачі Україні ракет Taurus стосувалось окремого законопроєкту частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури й намагання використати це для вузькопартійного піару. План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт усіх фракцій залишається у силі", - наголосив Чернєв.

Депутат уточнив, що найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024 року.