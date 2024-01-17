План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі, - Чернєв

Провальне голосування у Бундестазі щодо передачі Україні ракет Taurus стосувалось окремого законопроєкту частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
"Законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури й намагання використати це для вузькопартійного піару. План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт усіх фракцій залишається у силі", - наголосив Чернєв.
Депутат уточнив, що найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024 року.
- Сьогодні ввечері у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довдотривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування.
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Це не перше провальне голосування німецького парламенту. Так у листопаді, попри те, що більшість депутатів Бундестагу підтримують продовження допомоги Україні, німецький парламент не проголосував за рішення про надання крилатих ракет Taurus.
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У жовтні в Німеччині активісти розпочали збір підписів під петицією із закликом до влади країни передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.
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Ексрадник Ангели Меркель заявив, що Німеччина може ухвалити рішення про надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні не пізніше, ніж через місяць.
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3 січня 2024 року, після кількох ракетних атак росіян, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін наразі не ухвалив рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Він наголосив, що ФРН засуджує масовані ракетні обстріли РФ проти України протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.
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Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.
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Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".