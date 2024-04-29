На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ

Українські захисники захопили зрадників у полон під час боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.

По 15 років за ґратами проведуть троє зрадників, які перейшли на бік ворога і воювали проти Сил оборони на сході України. Українські захисники захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисниками є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії.

Як встановило слідство, одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення РФ він добровільно "мобілізувався" до складу російських військ. Зрадник брав участь у спробах захоплення "Азовсталі", а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка. У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски та Красногорівка.

Іншим зловмисником виявився ще один ворожий снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька. Він є мешканцем тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення Росії зрадник добровільно вступив до лав окупантів.

Третій засуджений спочатку був санітаром "евакуаційного" підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

"На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії ворожих снайперів додатково інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях)", – зазначили в СБУ.