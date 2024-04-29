Зазначається, що приватне товариство хотіло поза конкурсом отримати всю земельну ділянку, на якій він знаходиться.

Прокуратура Києва через суд вимагає знести "нерухомість", а саме – голубник площею 20 кв.м, зведений як привід заволодіти комунальною землею вартістю понад 20 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

"Святошинською окружною прокуратурою міста Києва до Господарського суду міста Києва подано позов в інтересах держави в особі Київської міської ради про знесення об’єкту самочинного будівництва, припинення володіння нерухомим майном та скасування державної реєстрації земельної ділянки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приватне товариство незаконно зареєструвало за собою право власності на голубник, намагаючись таким чином отримати у позаконкурентний спосіб комунальну земельну ділянку площею 5000 кв.м., на якій він знаходиться.

Ділянку вартістю понад 20 млн гривень товариство планувало використовувати для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

"Використовуючи факт реєстрації права власності на голубник, товариство ініціювало формування та реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. Це є одним із етапів отримання землі", – зазначили в прокуратурі.