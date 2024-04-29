Росіяни протягом тижня завдали 73 ракетних і 450 авіаударів, – зведення від речника Генштабу

Кількість бойових зіткнень між захисниками і ворогом перевищує 600.

На Куп'янському напрямку росіяни минулого тижня наступали в районі населених пунктів Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Захисники відбили понад 40 атак.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 120 атак у районах населених пунктів Терни, Торське, Ямполівка, Григорівка Донецької області та Твердохлібового, Кремінної, Невського, Серебрянського лісництва Луганської. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку російські загарбники минулого тижня проводили штурмові дії в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Виїмки, Роздолівки, Калинівки, Часового Яру, Нового, Спірного, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 135 атакпротивника", – сказав речник.

На Авдіївському напрямку захисники відбили майже 200 атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Очеретиного, Яснобродівки, Бердичів, Семенівки, Уманського, Нетайлового, Первомайського, Новоукраїнки і Невельського Донецької області.

На Новопавлівському росіяни наступають в районі Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди, Водяного і Урожайного. Захсники відбили понад 130 штурмів.

На Оріхівському захисники відбили 18 атак в районах Старомайорського, північніше Приютного, південно-західніше Білогір'я, північно-західніше Вербового і Роботиного.

На Херсонському окупанти продовжують бити по населених пунктах і позиціях військ Херсонської і Миколаївської областей. Здійснили 24 атаки безуспішні атаки на позиції захисників.

Загалом за тиждень відбулося понад 600 бойових зіткнень. Росіяни завдали 73 ракетних і понад 450 авіаударів, здійснили понад 550 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.