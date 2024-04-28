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​ДСНС: інформація про евакуацію із Кременчуцького району Полтавщини – фейк

Фейкові повідомлення розповсюджуються у Telegram.

​ДСНС: інформація про евакуацію із Кременчуцького району Полтавщини – фейк
Фейкові повідомлення
Фото: ДСНС

Рятувальники  спростували інформацію про евакуацію через імовірні ракетні обстріли із деяких населених пунктів Кременчуцького району Полтавської області.

Про це йдеться у заяві ДСНС.

Зазначається, що такі повідомлення начебто від ДСНС розповсюджуються через месенджер Telegram.

"ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації", – додали рятувальники. 

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