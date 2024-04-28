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ЦПД: Росія маніпулює темою президентських виборів в Україні

Росія знову поширює пропаганду.

ЦПД: Росія маніпулює темою президентських виборів в Україні

У мережі почали ширитися маніпулятивні меседжі щодо президентських виборів в Україні, які є роспропагандою для маніпулювання темою президентських виборів в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Зокрема, ідеться про позов жителя Чернігівської області Олега Серика проти Верховної Ради.

На своїй сторінці в Instagram 26 квітня чоловік заявив, що подав позов проти Верховної Ради України до Касаційного адміністративного суду, в якій він просить визнати протиправною бездіяльність Верховної Ради України щодо непризначення виборів Президента України на 31 березня 2024 року та зобовʼязати Верховну Раду України призначити вибори Президента України шляхом прийняття відповідної постанови. 

Згодом його заяву поширили телеграм-канал "Страна", пропагандистське ЗМІ "РИА  новости" та блогер Ігор Мосійчук, який систематично розповсюджує маніпуляційні та дезінформаційні меседжі стосовно ситуації в Україні.  За інформацією ЦПД, насправді рішення Касаційного адміністративного суду було прийняте ще 15 квітня, в якому вказано, що у Верховного Суду не було підстав для відкриття провадження у цій справі.  "Наголошуємо, що подібні маніпуляції спрямовані на дискредитацію легітимності Президента України та зниження довіри українців до уряду", — інформують в центрі протидії дезінформації.  

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