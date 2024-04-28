Росія 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення

Атака 27 квітня була четвертою масштабною атакою після 22 та 29 березня і 11 квітня

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже майже 180 разів атакувала українські теплові електростанції.

Про це розповів і ефірі Громадського радіо виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня", – сказав Сахарук.

За його словами, зараз аналізуються наслідки цієї атаки.

Чотири станції зазнали досить значних пошкоджень.

Як повідомлялося, вночі 27 квітня російська армія атакувала чотири українські ТЕС.