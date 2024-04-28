Росія 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже майже 180 разів атакувала українські теплові електростанції.
Про це розповів і ефірі Громадського радіо виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
"Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня", – сказав Сахарук.
За його словами, зараз аналізуються наслідки цієї атаки.
Чотири станції зазнали досить значних пошкоджень.
Як повідомлялося, вночі 27 квітня російська армія атакувала чотири українські ТЕС.
- В березні росіяни здійснили низку ракетних атак по Україні, в тому числі, 22 березня – масштабну атаку на українську енергетику. Тоді РФ завдала удару по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Згодом цілями російських атак були Канівська та Дністровська ГЕС.
- За даними Міненерго, 11 квітня сили РФ атакували об’єкти генерації і системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Серед іншого, внаслідок російської атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС, яка розташована за 20 кілометрів від Києва. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни".