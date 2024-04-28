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Прикордонники витягнули з Тиси тіла двох чоловіків

Особи загиблих встановлюються.

Прикордонники витягнули з Тиси тіла двох чоловіків
Фото: скріншот

27 квітня ввечері під час патрулювання прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції.

Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються.

"Від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались подолати річку. Застерігаємо утриматися від подібних "мандрівок", адже це може бути небезпечним для вашого життя", — зазначають прикордонники.

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