Унаслідок обстрілів Херсонщини постраждали троє людей

Росіяни на світанку скинули авіабомби на Бериславський та Херсонський райони.

Надранок 28 квітня ворог наніс авіаційний удар КАБами по Бериславському і Херсонському районах. Крім того росіяни обстріляли інші населені пункти Херсонщини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне.

Внаслідок обстрілу 3 людини дістали поранення.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

"Було зафіксовано влучання у вищий навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж і приватні автомобілі", — зазначив він.