Міжнародна федерація Червоного Хреста перетворилася на адвоката російських злочинців, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що оприлюднена заява Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) щодо ймовірної підтримки російським Червоним Хрестом (РЧХ) російської агресії виглядає як спроба врятувати репутацію останнього.

Про це Лубінець написав у “Фейсбуці”.

Раніше з’явилася інформація, що працівники Російського Червоного Хреста розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами”, а його президент має стосунок до однієї з “патріотичних” організацій РФ. Тоді омбудсмен України звернувся до МФЧХ, аби було проведене прозоре розслідування дій РЧХ, а у разі підтвердження цієї інформації – виключення РЧХ з федерації.

Тепер з’явилася інформація на сайті МФЧХ щодо оцінки дій РЧХ.

По-перше, щодо наявності РЧХ на тимчасово окупованих територіях України: на сайті федерації йдеться, що РЧХ не має присутності в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Проте жодного слова не сказано, що РЧХ діє на території Криму. Адже, як зазначає Лубінець, РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України. По цьому факту відкрито кримінальне провадження. У зв’язку з чим Україна вимагає засудження дій РЧХ.

По-друге, раніше медіа повідомляли, що РЧХ співпрацював з табором “Артек” в тимчасово окупованому Криму. А також йшлося про те, що на директора цього табору наклали санкції за причетність до депортації українських дітей. Водночас у висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що “партнерство РЧХ з табором “Артек” вимагає серйозного перегляду”. Ці слова, як зазначає Лубінець, виглядають жалюгідно: адже коли є факти – потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін.

По-третє, “неупередженість” РЧХ: перевірка показала, що деякі особи з РЧХ робили політичні заяви, які не відповідають принципам організації. Щодо керівника РЧХ (який, до речі, й підписав угоду з табором “Артек”) йдеться, що він уже не причетний до політичних організацій в РФ. Проте, як зазначає Лубінець, вийти з організації, це одна справа, але чи може людина, яка пропагувала війну, змінити погляди? Окрім того, на думку Лубінця, федерації варто звернути увагу, що РЧХ збирав кошти для сімей мобілізованих і військовослужбовців РФ, а також – підтримував кампанії з мобілізації для війни в Україні.

“Наразі заява федерації виглядає як намагання врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста, а також тільки показує безсилість і застарілість системи. Адже росіяни скоїли конкретні кримінальні злочини та продовжують використовувати ім'я міжнародної організації як прикриття за свої злочини”, – заявив Лубінець.

У заяві МФЧХ йдеться про те, що надалі група федерації, яка створена для перевірки дій РЧХ, протягом найближчих 4-х місяців надасть свої висновки. Український омбудсмен вважає такі дії з боку МФЧХ прямим підіграванням агресії РФ.

“Сподіваюся, що вони не будуть такими кволими і безсилими. Міжнародні організації не можуть мовчанням підігравати російській агресії! Інакше вони не допомагають, а лише шкодять світовому правопорядку! Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців!” – підсумував омбудсмен.

Він також повідомив, що отримав підтвердження, що нова президентка МФЧХ готова провести з ним зустріч, під час якої будуть порушені вищезазначені питання.