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У школах на окупованих територіях України росіяни запровадять курс з управління дронами

З дітьми працюватимуть російські військові.

З 1 вересня 2024 року у школах на окупованих територіях України запровадять курс з управління безпілотники.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кремлівський режим обіцяє оснастити кожну школу навчальними дронами і російськими військовими, які працюватимуть з дітьми.

“Офіційно вони можуть називати це "навчанням", але насправді готують молодь до вбивств”, ‒ зазначив він.

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  • На окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, за якими не можна працювати українцям без російського паспорта.
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