У школах на окупованих територіях України росіяни запровадять курс з управління дронами

З 1 вересня 2024 року у школах на окупованих територіях України запровадять курс з управління безпілотники.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Кремлівський режим обіцяє оснастити кожну школу навчальними дронами і російськими військовими, які працюватимуть з дітьми.
“Офіційно вони можуть називати це "навчанням", але насправді готують молодь до вбивств”, ‒ зазначив він.
- На окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, за якими не можна працювати українцям без російського паспорта.