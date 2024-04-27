У школах на окупованих територіях України росіяни запровадять курс з управління дронами

З 1 вересня 2024 року у школах на окупованих територіях України запровадять курс з управління безпілотники.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кремлівський режим обіцяє оснастити кожну школу навчальними дронами і російськими військовими, які працюватимуть з дітьми.

“Офіційно вони можуть називати це "навчанням", але насправді готують молодь до вбивств”, ‒ зазначив він.