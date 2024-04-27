Крім того, військові знищили 6 одиниць автомобільної техніки та міномет противника.

Нацгвардійці вразили 18 бліндажів противника та знешкодили понад 28 ворожих FPV-дронів, повідомили у Національній гвардії.

На Лиманському напрямку воїни бригад “Хартія”, “Азов” та “Буревій” НГУ за тиждень утилізували 18 бліндажів ворога, понад 28 одиниць FPV-дронів, 7 укриттів з особовим складом та ще 16 пошкодили вогневим ураженням.

Крім того, знищили 6 одиниць автомобільної техніки та міномет противника.

“Варто зазначити, що бригадам Національної гвардії України вдалося утримати всі свої позиції у Серебрянському лісництві та покращити своє тактичне положення, відбивши штурмові дії противника”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Загалом за тиждень противник завдав по позиціях бригад НГУ 450 обстрілів.

Фото: Нацгвардія