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Нацгвардійці знешкодили понад 28 ворожих FPV-дронів

Крім того, військові знищили 6 одиниць автомобільної техніки та міномет противника.

Нацгвардійці знешкодили понад 28 ворожих FPV-дронів
Фото: Нацгвардія

Нацгвардійці вразили 18 бліндажів противника та знешкодили понад 28 ворожих FPV-дронів, повідомили у Національній гвардії.

На Лиманському напрямку воїни бригад “Хартія”, “Азов” та “Буревій” НГУ за тиждень утилізували 18 бліндажів ворога, понад 28 одиниць FPV-дронів, 7 укриттів з особовим складом та ще 16 пошкодили вогневим ураженням. 

Крім того, знищили 6 одиниць автомобільної техніки та міномет противника.

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“Варто зазначити, що бригадам Національної гвардії України вдалося утримати всі свої позиції у Серебрянському лісництві та покращити своє тактичне положення, відбивши штурмові дії противника”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Загалом за тиждень противник завдав по позиціях бригад НГУ 450 обстрілів.

Фото: Нацгвардія

  • За добу Сили оборони знищили ще 1124 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила 465 054 військових. Також РФ позбулася 9485 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
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