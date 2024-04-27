Суд образ запобіжний захід очільнику Броварської РДА Майбоженку

Чиновника відправили під варту на два місяці.

27 квітня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід голові Броварської райдержадміністрації Володимирові Майбоженку.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Фото: Київська обласна прокуратура Володимир Майбоженко

Майбоженка відправили під варту на два місяці. Суспільне повідомляє, що до 24 червня. Адвокат обвинуваченого просив цілодобовий домашній арешт, а Майбоженко визнає свою провину і готовий допомагати потерпілим.