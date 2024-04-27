Суд образ запобіжний захід очільнику Броварської РДА Майбоженку

27 квітня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід голові Броварської райдержадміністрації Володимирові Майбоженку.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Майбоженка відправили під варту на два місяці. Суспільне повідомляє, що до 24 червня. Адвокат обвинуваченого просив цілодобовий домашній арешт, а Майбоженко визнає свою провину і готовий допомагати потерпілим.
- За даними слідства, 26 квітня у Броварах посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів.
- За результатами тестування приладом Drager у водія визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.
- Нині Майбоженко отримав підозру. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
- У ДТП постраждали четверо людей, серед них - дитина. Після пригоди медики діагностували у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
- Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що чиновника звільнять з посади.