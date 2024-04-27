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Суд образ запобіжний захід очільнику Броварської РДА Майбоженку

Чиновника відправили під варту на два місяці.

Суд образ запобіжний захід очільнику Броварської РДА Майбоженку
Володимир Майбоженко
Фото: Броварська РДА

27 квітня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід голові Броварської райдержадміністрації Володимирові Майбоженку.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Володимир Майбоженко
Фото: Київська обласна прокуратура
Володимир Майбоженко

Майбоженка відправили під варту на два місяці. Суспільне повідомляє, що до 24 червня. Адвокат обвинуваченого просив цілодобовий домашній арешт, а Майбоженко визнає свою провину і готовий допомагати потерпілим.

  • За даними слідства, 26 квітня у Броварах посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів. 
  • За результатами тестування приладом Drager у водія визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.
  • Нині Майбоженко отримав підозру. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
  • У ДТП постраждали четверо людей, серед них - дитина. Після пригоди медики діагностували у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
  • Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що чиновника звільнять з посади.
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