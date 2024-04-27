Прем'єр Польщі заявив, що одна з ракет упала за 15 кілометрів від кордону

Туск розкритикував свого попередника Моравецького, який "виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на нічний обстріл Росією України.

Як ідеться в дописі глави уряду в соцмережі Х, одна з ракет упала за 15 км від кордону з Польщею.

"На Львівську область сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна із них знаходиться за 15 км від нашого кордону", - повідомив Туск.

Він розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького, який у цей час "виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті".

Про який захід у Будапешті йдеться?