Прем'єр Польщі заявив, що одна з ракет упала за 15 кілометрів від кордону

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на нічний обстріл Росією України.
Як ідеться в дописі глави уряду в соцмережі Х, одна з ракет упала за 15 км від кордону з Польщею.
"На Львівську область сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна із них знаходиться за 15 км від нашого кордону", - повідомив Туск.
Він розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького, який у цей час "виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті".
Про який захід у Будапешті йдеться?
- 26 квітня в Будапешті відбулася Конференція консервативної політичної дії (CPAC), повідомляла "Європейська правда".
- На ній угорський прем'єр Віктор Орбан закликав праві сили об’єднатись для перемоги над "ліберальним світовим духом" і висловив підтримку експрезиденту США Дональду Трампу.
- Орбан сказав, що консерватори на Заході, як-от він і Трамп, перебувають під атакою "гегемоністського ліберального порядку".
- Водночас угорський прем'єр висловив сподівання, що вибори в ЄС і США цього року стануть шансом для початку "ери суверенітету".
- Минулого місяця російська ракета тривалий час пробула в повітряному просторі Польщі, але винищувачі її не збили, бо військові знали, о вона повернеться в Україну, а збивати її вважали ризикованим кроком на польського населення.