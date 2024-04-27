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Прем'єр Польщі заявив, що одна з ракет упала за 15 кілометрів від кордону

Туск розкритикував свого попередника Моравецького, який "виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті".

Прем'єр Польщі заявив, що одна з ракет упала за 15 кілометрів від кордону
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на нічний обстріл Росією України.

Як ідеться в дописі глави уряду в соцмережі Х, одна з ракет упала за 15 км від кордону з Польщею.

"На Львівську область сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна із них знаходиться за 15 км від нашого кордону", - повідомив Туск.

Він розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького, який у цей час "виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті". 

Про який захід у Будапешті йдеться?

  • 26 квітня в Будапешті відбулася Конференція консервативної політичної дії (CPAC), повідомляла "Європейська правда".
  • На ній угорський прем'єр Віктор Орбан закликав праві сили об’єднатись для перемоги над "ліберальним світовим духом" і висловив підтримку експрезиденту США Дональду Трампу.
  • Орбан сказав, що консерватори на Заході, як-от він і Трамп, перебувають під атакою "гегемоністського ліберального порядку". 
  • Водночас угорський прем'єр висловив сподівання, що вибори в ЄС і США цього року стануть шансом для початку "ери суверенітету".
  • Минулого місяця російська ракета тривалий час пробула в повітряному просторі Польщі, але винищувачі її не збили, бо військові знали, о вона повернеться в Україну, а збивати її вважали ризикованим кроком на польського населення.
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