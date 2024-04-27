Головне за ніч та ранок суботи, 27 квітня: масована ракетна атака, удари по енергооб'єктах, обстріл лікарні у Харкові

Нічна повітряна атака, 94 бойових зіткнення, майже пів сотні відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи на НПЗ та військовому аеродрому в Росії.

Цієї ночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Під обстрілом опинилися енергооб'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. На одному з об’єктів поранено начальника зміни, енергетик отримав контузію. Також є пошкодження обладнання.

На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією, ідеться у повідомленні.

Уночі в Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети. Окупанти здійснили пуски зі стратегічної авіації.

У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування, зокрема 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму) та 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей).

У результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К" ;

6 крилатих ракет "Калібр".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 94 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1124 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила 465 054 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Близько о пів на першу ночі за київським часом окупанти атакували Харків балістичними ракетами з території Бєлгородської області. Про обстріл повідомили мер Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що РФ вночі поцілила з комплексу С-300 по території психіатричної лікарні у Харкові, травм зазнала 53-річна жінка.

Унаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень лікарні, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.

На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні.

Також уночі у Вовчанську внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік.

У місті Слов'янськ-на-Кубані у російському Краснодарському краї вночі палала пожежа. Перед цим місцеві чули потужний вибух.

За інформацією із відкритих джерел, там розташований НПЗ, який переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік.

У той час в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога.

Ніч на суботу, 27 квітня, стала в прямому сенсі вибуховою також для для Ільського НПЗ та військового аеродрому "Кущевськ".

За даними джерел LB.ua, "бавовна" на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ.

СБУ спільно із Силами оборони атакували безпілотниками військовий аеродром. Там, за даними джерел, розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Окрім того, дрони СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ – ключові технологічні об‘єкти заводів.

Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

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