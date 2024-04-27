Звірства росіян: ідентифікували окупантами, який розстріляв капітана судна у Голій Пристані

Прокурори ідентифікували військовослужбовця ЗС РФ, який причетний до вбивства капітана судна у Голій Пристані на Херсонщині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 1 листопада 2022 року ввечері підозрюваний, знаходячись на набережній міста Гола Пристаньрозстріляв капітана буксира РБТ-1 "Ридса" та поранив ще одну цивільну особу.

Того дня судно з людьми на борту прямувало із Херсона.

"При спробі пришвартування російський військовий відкрив прицільний вогонь. Намагаючись приховати злочин, окупанти поширювали фейк про нібито обстріл буксира українськими військовими", — повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).