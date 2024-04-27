Ворог атакував на Львівщині два обʼєкти енергетичної інфраструктури

Росія атакувала два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Є руйнування.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, наша область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "кинджал", — ідеться у повідомленні.

Сили ППО знищили три крилаті ракети, однак відомо про влучання.

"Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", — повідомив Козицький.

Внаслідок влучання серед мирного населення ніхто не постраждав. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.