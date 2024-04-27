Ворог атакував на Львівщині два обʼєкти енергетичної інфраструктури

Росія атакувала два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Є руйнування.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, наша область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "кинджал", — ідеться у повідомленні.
Сили ППО знищили три крилаті ракети, однак відомо про влучання.
"Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", — повідомив Козицький.
Внаслідок влучання серед мирного населення ніхто не постраждав. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.
- Сьогодні уночі Росія атакувала Україну 34 ракетами різного типу. Над Дніпропетровщиною ППО збили 13 ракет, над Миколаївщиною 3 ракети.
- У Дніпропетровській області відомо про влучання в енергооб'єкти, є постраждалий.
- За інформацією ДТЕК, ворог пошкодив чотири теплоелектростанції. Також, у Міненерго розповіли про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
- Силам ППО вдалося знищити 21 ворожу ціль.