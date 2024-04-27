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У Дніпропетровській області пошкоджені два енергооб'єкти, є перебої з водою, – ОВА

Сили ППО збили 13 ракет над Дніпропетровщиною.

У Дніпропетровській області пошкоджені два енергооб'єкти, є перебої з водою, – ОВА
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Вранці 27 квітня над Дніпропетровською областю сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. Відомо про пошкодження двох енергооб’єктів. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сили ППО знищили знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. 

У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Виникли пожежі. 

Унаслідок удару поранень зазнав 39-річний чоловік, його госпіталізували. Також відомо про перебої з водопостачанням на у Криворізькому районі.

"Ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА", — написав Лисак.

Найбільшого удару зазнав Нікополь, там пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси. Також постраждала 82-річна жінка. Оговтуватися буде вдома. 

Фото: Сергій Лисак

"Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває. Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі", — ідеться у повідомленні.

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