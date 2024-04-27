У Дніпропетровській області пошкоджені два енергооб'єкти, є перебої з водою, – ОВА

Вранці 27 квітня над Дніпропетровською областю сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. Відомо про пошкодження двох енергооб’єктів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сили ППО знищили знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах.

У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Виникли пожежі.

Унаслідок удару поранень зазнав 39-річний чоловік, його госпіталізували. Також відомо про перебої з водопостачанням на у Криворізькому районі.

"Ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА", — написав Лисак.

Найбільшого удару зазнав Нікополь, там пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси. Також постраждала 82-річна жінка. Оговтуватися буде вдома.

Фото: Сергій Лисак

"Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває. Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі", — ідеться у повідомленні.