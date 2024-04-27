Повітряні Сили повідомили про активність стратегічної авіації ворога

Командування Повітряних Сил ЗСУ у Telegram повідомило про фіксацію активності бортів стратегічної авіації ворога.

З аеродрому "Оленья" у Мурманській області здійснили виліт бомбардувальники Ту-95МС. Кількість літаків уточнюється. Вони тримають курс на південний захід, в бік пускових рубежів.

Є висока загроза атаки крилатими ракетами. У випадку пусків Повітряні Сили повідомлять про небезпеку.