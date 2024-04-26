Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули двоє людей

Сьогодні, 26 квітня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 85 вибухів.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, гранатомету, мінометів, РСЗВ. Внаслідок обстрілу загинули 2 місцеві мешканки, поранення отримали 4 людини. Також з вертольоту громаду атакували ракетами.

На Сумську громаду скинули два КАБи, одна людина отримала поранення.

Середино-Будську громаду росіяни атакували з артилерії, міномету та дронами, а Юнаківську - артилерією та дронами.

По Краснопільській громаді росіяни били мінометами та за допомогою БпЛА, а по Шалигинській - артилерією.

Новослобідську та Хотінську громади армія РФ атакувала з мінометів, а Ворожбянську - за допомогою БпЛА.