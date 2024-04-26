Зеленський провів у Славутичі нараду щодо безпекової ситуації

Місто може дочекатися прямого залізничного сполучення з Києвом без пересадки у Чернігові.

26 квітня Володимир Зеленський відвідав Славутич і провів нараду щодо безпекової ситуації та перспектив розвитку міста й зони відчуження.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленському доповідали міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та командувач Національної гвардії Олександр Півненко щодо оборони й охорони ЧАЕС і Славутича, а також про будівництво фортифікацій.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко поінформував про охорону державного кордону в районі ЧАЕС і та міста, а керівник управління СБУ в Києві та Київській області Артем Бондаренко відзвітував про контррозвідувальні заходи на цій території.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев розповів, що через зруйновані мостові переходи і неможливість використовувати колишні залізничні сполучення персонал ЧАЕС витрачає до шести годин, щоб дістатися на роботу. Тому Президент доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення між Славутичем і Києвом без пересадки в Чернігові.

За словами керівника Міндовкілля Руслана Стрільця, вже є домовленості з німецькою та британською компаніями про реалізацію проєктів із розвитку вітрової та сонячної енергетики.

Стрілець зазначив, що втрати ЧАЕС унаслідок окупації російськими загарбниками сягнули 3 млрд грн. Тому зараз держава активно залучає донорів для допомоги: є 19 країн-вкладників у створений фонд, а сума внесків сягнула 14 млн євро та збільшуватиметься до кінця року. Кошти спрямують на покращення обладнання, умов роботи й закупівлю необхідної техніки.

Зеленський також доручив міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку розробити стратегію розвитку місцевої лікарні з урахуванням нових умов та відповідно до неї покращити матеріально-технічну базу закладу.