Росія намагається використати останні можливості перед прибуттям в Україну західної допомоги, — естонська розвідка

Наразі в російської армії немає переваг на полі бою.

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що РФ намагається використати останнє "вікно можливостей" перед прибуттям до Україну західної військової техніки та боєприпасів.

Про це Ківісельг заявив під час брифінгу, пише ERR.

Він зазначив, що минулий тиждень був відносно інтенсивним для України. Кількість російських атак зросла до 100 на добу в першій половині тижня і дещо знизилася в другій, залишившись на рівні 80 атак на добу.

Основна активність російських військ, як і раніше, зосереджена в районі Часового Яру, на захід від Бахмута, на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька та атаках на населені пункти на залізниці, що з'єднує Авдіївку з Покровськом.

"В останньому випадку російські війська також здійснили локальний прорив української оборони у районі населеного пункту Очеретине. Зберігаючи темп і швидкість атак, Росія намагається використати останнє вікно можливостей, поки західна військова допомога повністю не прибула в Україну і не була розгорнута в операціях", – зазначає Ківісельг.

Втім, успіхи росіян залишаються локальними, а ймовірність розвалу української оборони та фронту зменшується.

Російська армія продовжує масовані обстріли мирного населення України, зокрема прикордонні населені пункти.

Метою обстрілів є творення так званої "сірої зони".

"Однак завдяки успішним операціям протиповітряної оборони Україна змогла скоротити використання російських дальніх бомбардувальників для нанесення глибоких ударів, а також знизила інтенсивність бомбардувальників за останній тиждень", — відзначає Ківісельг.

Він додає, що Україна здійснює систематичні глибокі удари, атакуючи низку військових об'єктів у Криму та нафтових об'єктів на території РФ.

Впродовж доби на фронті відбулося маже 80 боєзіткнень. Складною ситуація залишається на Донецькому напрямку. Російська армія там застосовує авіацію.

Російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута.

24 квітня Україна вже отримала допомогу від США на мільярд доларів, до якого увійшли ракети, боєприпаси та інше озброєння для Сил оборони.

Крім того, глава Пентагону повідомив про новий пакет допомоги Україні на 6 млрд доларів. До нього увійдуть засоби перехоплення для системи ППО Patriot і NASAMS і комплекси для боротьби із дронами, а також боєприпаси.

РФ 25 квітня влучила біля залізничного вокзалу Балаклії Ізюмського району Харківської області. Станом на 26 квітня відомо про 13 постраждалих.