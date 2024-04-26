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Фінляндія долучиться до патрулювання Чорного моря

Це заплановано на літо 2024 року.

Фінляндія долучиться до патрулювання Чорного моря
Фінляндія долучиться до місії НАТО з патрулювання Чорного моря
Фото: ВПС Фінляндії

Військово-повітряні сили (ВПС) Фінляндії розгорнуть загін винищувачів F/A-18 у Румунії. Це станеться в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору над Чорним морем.

Про це повідомила пресслужба ВПС Фінляндії.

Очікується, що в межах місії "Повітряний щит" авіація Фінляндії буде дислокована на авіабазі "Міхаїл Когелнічану" поблизу Констанци. Фінські військові будуть там знаходитись з 3 червня по 31 липня 2024 року.

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Заплановано, що 8 фінських літаків F/A-18 та до 100 військовослужбовців патрулюватимуть повітряний простір по черзі з літаками Typhoon Великобританії.

Фіни також виконуватимуть навчально-тренувальні польоти відповідно до програми льотної підготовки пілотів F/A-18. Зокрема, вони братимуть участь в навчаннях НАТО.

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