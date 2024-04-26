У Британії стурбовані діями російських шпигунів у країні

Злочинні дії російських шпигунів у Британії викликають занепокоєння у британських чиновників.

Про це повідомляє міністр оборони Британії Гранта Шаппса в "Х".

"Злочинна діяльність Росії у Великобританії викликають глибоке занепокоєння. Усі, хто буде визнаний винним у сприянні іноземній розвідці, будуть притягнуті до відповідальності", — написав міністр оборони.

Він додав, що марні спроби Росії похитнути нашу рішучість ніколи не завадять Великій Британії підтримати Україну.