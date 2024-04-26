Росія відновила постачання нафти до Індії державним "Совкомфлотом", – Reuters

У п'ятницю судно "Совкомфлоту" вивантажило мазут у порту на заході Індії.

Судно, контрольване російським судноплавним гігантом "Совкомфлот" (SCF), яке перебуває під санкціями США, вивантажило мазут у порту на заході Індії в п’ятницю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Судно SCF Baltica, що перевозило 90 000 метричних тонн мазуту для Reliance Industries, оператора найбільшого в світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі в штаті Гуджарат, як очікується, покине порт пізніше в п'ятницю після повного розвантаження, повідомили джерела.

23 лютого США ввели санкції проти російського судноплавного гіганта і визначили 14 танкерів з сирою нафтою як майно, в якому Совкомфлот мав інтерес після війни в Україні.

Під час візиту до Індії, чиновники США повідомили, що Вашингтон прагне стабільних світових поставок і не просив Індію скоротити імпорт російської нафти. Зауваження, яке, за словами джерел на індійських нафтопереробних заводах, допомогло заспокоїти занепокоєння щодо санкцій.

SCF Baltica не входить до числа 14 суден, на які Вашингтон наклав санкції за останні місяці. Судно під прапором Габону було вказане на веб-сайті SCF як частина флоту нафтових танкерів.

Судно підпорядковане компанії Stream Ship Management, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, а її власником є Ashbourne Navigation Care компанії Stream Ship Management.

Згідно з даними, інший танкер "Володимир Тихонов", який, як очікується, прибуде наступного тижня з російською нафтою, також управляється Stream Ship Management і вказаний на веб-сайті SCF як частина її флоту.