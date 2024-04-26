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НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний"

Монету випустили до 38-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний"
Фото: НБУ

Сьогодні, в 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, НБУ вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний".

Це – четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. 

Чому лелека? Лелека чорний – рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. 

Це один із двох видів лелек, що зустрічається у фауні України. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт. На відміну від білого лелеки, цей птах – дуже обережний та намагається уникати людей, тому представників його виду побачити можна дуже рідко.

Лелека чорний занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями.

Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону, та про те, що заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення.

Як виглядає монета? На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді.

На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Номінал пам’ятної монети – 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 000 шт. (у тому числі 20 000 шт. у сувенірному пакованні).

Придбати її можна буде вже відсьогодні з 10:00 в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. 

У грудні 2023 року Нацбанк випустив набір пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів". Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби.

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