Вступ України до ЄС потребуватиме збільшення бюджету блоку на 20%

Єврокомісар з питань бюджету Йоганесс Ган заявив, що для вступу України до Європейського Союзу блоку, який нині налічує 27 країн-членів, доведеться збільшити свій кошторис на 20%.

Як пише Українська правда, це означатиме, що упродовж семи років ЄС потрібно додатково залучити близько 200 мільярдів євро.

Проте, на думку Гана, "це виправдана інвестиція, зважаючи на величезний економічний потенціал України". Єврокомісар також звертає увагу, що сума лише на перший погляд виглядає гігантською - насправді ж це лише 0,2% від обсягу європейського економічного виробництва.

Більшу проблему, ніж бюджетне наповнення, чиновник ЄС вбачає у тому, як поєднати український аграрний сектор із сільським господарством Євросоюзу. Ган також вважає, що Брюсселю варто замислитися над тим, "як ми ухвалюємо рішення і як забезпечуємо верховенство права".