«Коли Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з депутатів, вона передала владу в руки силовиків», — Ольшанський

18 квітня в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» пройшла дискусійна панель щодо відродження української економіки та взаємодії влади й бізнесу , до якої долучився і президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський. Він, зокрема, висловився про проблеми у відносинах між бізнес-середовищем і владою та їх розв’язання.

Фото: Олег Переверзев Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету

Як зазначає Олександр Ольшанський, сьогодні кожне третє підприємство має проблему блокування податкових накладних, що є проявом тиску.

«Відсоток підприємств, які сьогодні стикаються з блокуванням податкових накладних в Україні, — 30%. Тобто протягом місяця кожне третє підприємство має хоча б одну заблоковану податкову накладну. Маленьку, велику, не важливо.

Податкова фальсифікує цю статистику. Вона співвідносить кількість заблокованих накладних не до кількості підприємств, які реально працюють, а до підприємств, які зареєстровані як платники НДС, але вже давно не подають ніяких декларацій. У них зареєстровано 250 тисяч платників з них «живих» залишилося приблизно 80. Другий спосіб фальсифікації — вони співвідносять не кількість підприємств, які отримували проблеми, а суму, яку вони заблокували, з сумою всього НДС в країні.

Якщо кожне третє підприємство в країні «маніпулює з ПДВ», значить щось не так або з податковою, або з ПДВ», — відзначає Ольшанський.

Він зауважив, що був присутній на двох зустрічах з Радою з підтримки підприємництва в Офісі президента щодо розв’язання проблем бізнесу, і резюмував, що «проблема знаходиться не у цій будівлі».

Фото: Олег Переверзєв

«Я займався бізнесом і сильно по-іншому не пам'ятаю. Я не кажу, що це добре. Я кажу, що по-іншому ніколи не було. Я думаю, що є якийсь корінь цієї проблеми і його треба шукати. І він не у в законі «Про БЕБ» або в підслідності зараз. Я думаю, що цей корінь знаходиться значно глибше.

Колись у 2014 році я балотувався в народні депутати, в якийсь момент мені запропонували зіграти в гру: якби у вас була чарівна паличка, яка б виконувала тільки одне бажання, і ви б хотіли в цій країні зробити якісь реформи на краще, яке б бажання ви загадали? Яку інституцію треба змінити або яку основу, аби зупинити 30 років ходіння замкнутим колом? …Я досі не знаю, яка правильна відповідь. У мене є дві. Перша — я змінив би виборчу систему. Друга — судову. Досі не можу вирішити. Але, боюсь, що перша відповідь більш правильна. В кінці цього ланцюга всеодно буде Верховна Рада. Як говорив Роман Петрович Безсмертний: «Верховна Рада може прийняти будь-яке рішення». Зрештою, уся влада у цій країні належить їй», — зазначив бізнесмен.

Верховна Рада написала ті закони, які виконуються. Саме Верховна Рада може ухвалити будь-що, маючи 300 голосів, підкреслив він.

«В кожній країні світу влада належить або обраним представникам, або силовикам. Іншого розділення не існує. Індикатор тільки один – це наявність недоторканності в обраних людей. Того дня, коли Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з депутатів, вона передала владу зі своїх рук, рук обраних представників народу, в руки силовиків. Ми обрали їх для того, щоб вони нас захищали від свавілля. Як вони можуть від чогось захищати, якщо в не змозі захищати себе?» — відзначає Ольшанський.

У парламенті, вважає бізнесмен, знаходиться розв’язання усіх проблем бізнесу.

Фото: Олег Переверзев Олександр Ольшанський, батько-засновник українського інтернету

«Я згоден з тим, що нам потрібна дерегуляція, що потрібно змінити податкову систему, суди… Тільки скажіть, а де ці чудові люди, які це все зроблять? Де вони?

..2 дні тому прочитав пост Поперешнюка, що в країні дуже погано з енергетикою, на нас очікують усі можливі неприємності з цього приводу, мовляв, давайте скасуємо ліцензії на виробництво і продаж електроенергії. Прямо зараз. Давайте піднімемо ціну на електроенергію. Давайте зробимо так, щоб ця країна стала найперспективнішою країною для інвестицій в електроенергетику. Будь-яку.

Можна це зробити? Можна зробити. А де чудесні люди, які це зроблять? Тут моя думка не змінюється. Я вважаю, що виконавча влада діє в рамках, які їй підписує закон. На жаль, це так. Так влаштована наша країна», — резюмував Ольшанський.