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Кабмін затвердив перетворення держпідприємства "Гарантований покупець" в акціонерне товариство

Корпоратизація держпідприємство - одна з вимог МВФ.

Кабмін затвердив перетворення держпідприємства "Гарантований покупець" в акціонерне товариство
Засідання Кабміну
Фото: kmu.gov.ua

На засіданні 23 квітня Кабмін схвалив порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства «Гарантований покупець» в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належить державі.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Як пояснив заступник глави Мінекономіки Олексій Соболев, це перетворення має зробити роботу компанії більш зрозумілою для міжнародних контрагентів та полегшити її можливості щодо залучення додаткових ресурсів і потенційну інтеграцію в європейський ринок.

Проект плану перетворення схвалила комісія, яку створив уряд ще в лютому. 

План передбачає проведення інвентаризації майна підприємства та переліку необоротних активів, незалежної оцінки цих активів, виявлення державного майна, яке не підлягає приватизації та розроблення умов його подальшого використання. 

Крім того, мають провести підготовку для розгляду та затвердження Кабміном статуту акціонерного товариства, положення про принципи формування його наглядової ради та положення про неї.

  • Реформа корпоративного управління (корпоратизація) - одна з вимог Міжнародного валютного фонду у програмі фінансування нашої держави.
  • Раніше корпоратизація торкнулася ДП "Антонов", Енергоатому та ін.
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