Під звуки вибухів: Чому на третій рік війни столичні школи не мають власних укриттів
Під звуки вибухів: Чому на третій рік війни столичні школи не мають власних укриттів
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ГоловнаСвіт

Україна і Бразилія працюватимуть над збільшенням товарообігу між країнами

Уряди країн планують посилити взаємовигідне співробітництво. 

Україна і Бразилія працюватимуть над збільшенням товарообігу між країнами
Юлія Свириденко і представники міністерства економіки
Фото: Мінекономіки

Україна і Бразилія планують посилити економічне співробітництво та збільшити товарообіг між країнами. Це питання обговорили на відеозустрічі між першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України Юлією Свириденко та віце-президентом, міністром розвитку, промисловості, торгівлі та послуг Бразилії Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо.

Як зазначили у міністерстві, бразильським колегам презентували можливості для бізнесу щодо співпраці з українськими підприємцями. 

"Стале економічне зростання навіть на фоні війни проти рф, а також статус України, як країни-кандидата на членство в ЄС, відкриває перед іноземними інвесторами гарні перспективи для виходу на європейські ринки. Домовилися, що наші уряди інтенсифікують поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва та працюватимуть над збільшенням товарообігу між Україною і Бразилією. Ми маємо схожі погляди на асортимент продукції, торгівлю якими треба збільшувати", – розповіла Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили можливості для проведення подальших особистих двосторонніх зустрічей та окреслили економічні теми для майбутнього обговорення.

Крім іншого, українська міністерка запросила представників Бразилії на Саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, а також запропонувала бразильському бізнесу взяти участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка пройде 11 та 12 червня в Берліні.

Нещодавно Зеленський заявив, що для України дуже важлива підтримка Бразилії, але тривалий Київ не міг донести країні правду про російське вторгнення. За словами глави держави, РФ продовжила політику СРСР і налагодила довгострокові відносини з Бразилією та просувала в цій країні свої пропагандистські наративи, як і загалом у Латинській Америці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies