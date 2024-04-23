Україна і Бразилія працюватимуть над збільшенням товарообігу між країнами

Україна і Бразилія планують посилити економічне співробітництво та збільшити товарообіг між країнами. Це питання обговорили на відеозустрічі між першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України Юлією Свириденко та віце-президентом, міністром розвитку, промисловості, торгівлі та послуг Бразилії Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо.

Як зазначили у міністерстві, бразильським колегам презентували можливості для бізнесу щодо співпраці з українськими підприємцями.

"Стале економічне зростання навіть на фоні війни проти рф, а також статус України, як країни-кандидата на членство в ЄС, відкриває перед іноземними інвесторами гарні перспективи для виходу на європейські ринки. Домовилися, що наші уряди інтенсифікують поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва та працюватимуть над збільшенням товарообігу між Україною і Бразилією. Ми маємо схожі погляди на асортимент продукції, торгівлю якими треба збільшувати", – розповіла Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили можливості для проведення подальших особистих двосторонніх зустрічей та окреслили економічні теми для майбутнього обговорення.

Крім іншого, українська міністерка запросила представників Бразилії на Саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, а також запропонувала бразильському бізнесу взяти участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка пройде 11 та 12 червня в Берліні.

Нещодавно Зеленський заявив, що для України дуже важлива підтримка Бразилії, але тривалий Київ не міг донести країні правду про російське вторгнення. За словами глави держави, РФ продовжила політику СРСР і налагодила довгострокові відносини з Бразилією та просувала в цій країні свої пропагандистські наративи, як і загалом у Латинській Америці.