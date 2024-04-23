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Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі

Видання "New York Post" зобразило конгресвумен, яка намагалася блокувати допомогу Україні, у шапці з радянською символікою.

Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Перша шпальта видання "New York Post"
Фото: Huff Post

Американський правий таблоїд "New York Post" відреагував на ухвалення Палатою представників безпекової допомоги для України. На першу шпальту понеділкового випуску було винесено заголовок "Нєт, московська Марджорі" із зображенням антиукраїнської конгресвумен Марджорі Ґрін у шапці з радянською символікою.

Як пише The Guardian, видання назвало групу трампістів у Конгресі "республіканськими ренегатами" та висловило задоволення тим, що "здоровий глузд переміг пані Єврейські Космічні Лазери із рахунком 1:0". Таке прізвисько вони дали Марджорі Ґрін через те, що вона поширювала дезінформацію щодо використання космічних технологій для спричинення лісових пожеж.

Це не перший випадок, коли американська преса відверто засуджує дії конгресвумен. На сайті телеканалу Fox News минулого тижня було розміщено колонку із заголовком "Марджорі Тейлор Ґрін - ідіотка".

Під час розгляду законопроєкту про допомогу Україні Конгрес відхилив усі шкідливі поправки, зокрема за авторством Марджорі Ґрін.Соратниця Трампа погрожує відставкою спікеру Палати представників Майку Джонсону.

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