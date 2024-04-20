Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
ГоловнаСвіт

Палата представників США відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні

Зокрема, відхилені поправки, пов'язані з програмою PDA, що дає змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Палата представників США відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні
Палата представників США
Фото: ukrinform.ua

Палата представників США (нижня палата Конгресу США) відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, було відхилено поправки конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, зокрема пов'язані з програмою PDA, що дає змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Також було відхилено поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною, та поправку від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля".

"Конгресмен Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій", - зазначає видання.

Голосування Конгресу за допомогу Україні: що відомо

    • Днями спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні. Текст документа в цілому аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена.
    • Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
    • Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
    • Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту.
    • Партнери України почали звертатися до спікера Джонсона з проханням затвердити пакет допомоги Україні. Наприклад, 19 квітня це зробили очільники парламентів країн Балтії.
    • 19 квітня Палата представників провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, що дозволить поставити їх на голосування.
    • У суботу, 20 квітня, очікують, що нижня палата Конгресу схвалить допомогу Україні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies