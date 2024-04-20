Палата представників США відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні

Палата представників США (нижня палата Конгресу США) відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Так, було відхилено поправки конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, зокрема пов'язані з програмою PDA, що дає змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.
Також було відхилено поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною, та поправку від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля".
"Конгресмен Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій", - зазначає видання.
Голосування Конгресу за допомогу Україні: що відомо
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- Днями спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні. Текст документа в цілому аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена.
- Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
- Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту.
- Партнери України почали звертатися до спікера Джонсона з проханням затвердити пакет допомоги Україні. Наприклад, 19 квітня це зробили очільники парламентів країн Балтії.
- 19 квітня Палата представників провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, що дозволить поставити їх на голосування.
- У суботу, 20 квітня, очікують, що нижня палата Конгресу схвалить допомогу Україні.