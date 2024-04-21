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США розглядають можливість направлення в Україну додаткових військових радників, — Politico

Війькові радники консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

США розглядають можливість направлення в Україну додаткових військових радників, — Politico
Фото: Joshua Roberts/Reuters

США розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства в Києві, пише Politico з посиланням на заяву речника Пентагону генерала Патріка Райдера.

За словами речника, військові радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

"Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в країні відповідно до зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва при посольстві (ODC)", — сказав Райдер.

"Офіс оборонного співробітництва виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (не бойові), і хоча він складається виключно з персоналу Міністерства оборони, є частиною посольства США і підпорядковується керівнику місії, як і решта посольства", – додав Райдер.

Райдер відмовився називати конкретну кількість радників "з міркувань безпеки та захисту сил".

За словами чотирьох джерел Politico, додаткові війська підтримуватимуть зусилля з матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США надсилають Україні.

Військовий персонал США допомагатиме українським військовим з технічним обслуговуванням озброєнь.

Джерела також зазначили, що кількість американських військових, додатково направлених в Україну, сягатиме до 60 осіб, а одним із завдань військових радників буде допомога українцям у плануванні технічного обслуговування складного обладнання, наданого США, оскільки влітку очікується посилення бойових дій.

Вони також координуватимуть нові поставки зброї, коли додатковий законопроєкт у Конгресі стане законом.

  • Міністерство оборони США готується оперативно надати допомогу Україні після схвалення відповідного законопроєкту Конгресом.
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