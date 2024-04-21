В України немає вибору, окрім перемоги, — глава МЗС Канади відреагувала на схвалення пакету допомоги від США

Схвалення понад 60 мільярдів доларів військової допомоги Палатою представників США для України є важиливим кроком у боротьбі Києва проти Росії.

Про це написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у мережі "Х".

"Це важливий крок вперед у боротьбі України за свободу та міжнародну безпеку. В України немає вибору, окрім перемоги, і за нашої підтримки українці переможуть", — написала Жолі.

20 квітня, Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.

Пакет розміром понад 60 млрд доларів підтримала більшість конгресменів Палати представників США: 310 конгресменів "за", "проти" було подано 112 голосів.

Тепер питання має розглянути Сенат.