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В України немає вибору, окрім перемоги, — глава МЗС Канади відреагувала на схвалення пакету допомоги від США

Важиливий крок для України.

В України немає вибору, окрім перемоги, — глава МЗС Канади відреагувала на схвалення пакету допомоги від США
Мелані Джолі, голова МЗС Канади
Фото: Melanie Jolie facebook

Схвалення понад 60 мільярдів доларів військової допомоги Палатою представників США для України є важиливим кроком у боротьбі Києва проти Росії.

Про це написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у мережі "Х".

"Це важливий крок вперед у боротьбі України за свободу та міжнародну безпеку. В України немає вибору, окрім перемоги, і за нашої підтримки українці переможуть", — написала Жолі.

  • Пакет розміром понад 60 млрд доларів підтримала більшість конгресменів Палати представників США: 310 конгресменів "за", "проти" було подано 112 голосів.
  • Тепер питання має розглянути Сенат.
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