Президент Євроради вважає удар Ізраїлю по Ірану завершальним в ескалації їхніх відносин

Наступні "години та дні" будуть вирішальними у конфлікті.

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив сподівання, що атака Ізраїлю на Іран цього тижня стане завершенням ескалації у відносинах обох держав, передає Euronews.

Шарль зауважив, що наступні "години та дні" будуть вирішальними.

"Дуже важливо найближчими днями спостерігати, чи справді можливо повернутися до ситуації з більшою стабільністю та уникнути більшого ризику та більшої напруженості. Я хочу бути дуже обережним і обачним, але щиро сподіваюся, що те, що сталося (...), є кінцем цієї історії", - сказав президент Євроради.

Мішель також вважає, що "всередині уряду Ізраїлю тривають політичні дискусії" довкола атаки на Іран.

"Але на нас лежить відповідальність, оскільки ми є друзями Ізраїлю (...), щоб давати їм поради та говорити те, що ми думаємо", - додав очільник Європейської ради.

Мішель також закликав до того, щоб напруженість між Іраном та Ізраїлем не відволікала увагу від гуманітарної трагедії в Газіповторивши спільний заклик лідерів ЄС до припинення вогню і безперешкодного гуманітарного доступу.

Президент Євроради також пообіцяв, що Євросоюз швидко зробить кроки щодо введення санкцій проти іранського режиму, щоб ще більше обмежити його здатність здійснювати напади.

"Санкції - вони не мають негайного ефекту. Але ми хочемо надіслати Ірану сигнал, що ми не приймаємо такої поведінки", - сказав Мішель, назвавши дії Тегерана "загрозою стабільності у регіоні".