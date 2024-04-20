Президент Євроради вважає удар Ізраїлю по Ірану завершальним в ескалації їхніх відносин

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив сподівання, що атака Ізраїлю на Іран цього тижня стане завершенням ескалації у відносинах обох держав, передає Euronews.
Шарль зауважив, що наступні "години та дні" будуть вирішальними.
"Дуже важливо найближчими днями спостерігати, чи справді можливо повернутися до ситуації з більшою стабільністю та уникнути більшого ризику та більшої напруженості. Я хочу бути дуже обережним і обачним, але щиро сподіваюся, що те, що сталося (...), є кінцем цієї історії", - сказав президент Євроради.
Мішель також вважає, що "всередині уряду Ізраїлю тривають політичні дискусії" довкола атаки на Іран.
"Але на нас лежить відповідальність, оскільки ми є друзями Ізраїлю (...), щоб давати їм поради та говорити те, що ми думаємо", - додав очільник Європейської ради.
Мішель також закликав до того, щоб напруженість між Іраном та Ізраїлем не відволікала увагу від гуманітарної трагедії в Газіповторивши спільний заклик лідерів ЄС до припинення вогню і безперешкодного гуманітарного доступу.
Президент Євроради також пообіцяв, що Євросоюз швидко зробить кроки щодо введення санкцій проти іранського режиму, щоб ще більше обмежити його здатність здійснювати напади.
"Санкції - вони не мають негайного ефекту. Але ми хочемо надіслати Ірану сигнал, що ми не приймаємо такої поведінки", - сказав Мішель, назвавши дії Тегерана "загрозою стабільності у регіоні".
- Іран минулого тижня запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети. Цю атаку вдалося відбити завдяки втручанню повітряних сил США і союзників.
- Ізраїль попереджав, що відповість на цей напад. Ймовірно збройні сили країни завдали ракетного удару по території Ірану.
- Ракети були спрямовані на військову базу в провінції Ісфахан, де можуть бути розміщені іранські ядерні об'єкти. Там чули щонайменше три вибухи.
- Тегеран применшив значимість нападу Ізраїлю і не сигналізує про відплату.