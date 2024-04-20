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Франція протестує систему стеження з використанням штучного інтелекту

Країна сподівається використосувати її для забезпечення порядку під час Олімпіади в Парижі.

Франція протестує систему стеження з використанням штучного інтелекту
Фото: DW

Поліція Парижа надала дозвіл залізничній компанії SNCF та транспортному оператору RATP провести на вихідних тестування нової системи стеження на чотирьох станціях поблизу місць проведення масових заходів. Дані з понад ста камер будуть опрацьовуватися штучним інтелектом. 

Як пише Deutsche Welle, таким чином французькі правоохоронці планують забезпечувати порядок під час концерту групи "Black-Eyed Peas" та футбольного матчу між "Парі-Сен Жермен" та "Ліоном".

Це буде вже друге пробне використання штучного інтелекту для ідентифікації підозрілих осіб у натовпі та речей, залишених без нагляду. Мета тестувань - підготувати систему до використання під час літніх Олімпійських ігор у Парижі, які, згідно з інформацією спецслужб, можуть стати ціллю для терористів.

Поліція стверджує, що штучний інтелект не матиме доступу до програми розпізнавання облич, а використовуватиме алгоритми сканування тіла для виявлення загроз. 

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