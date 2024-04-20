США не причетні до “ймовірного ізраїльського удару” по Ірану, - Блінкен

США і “Група семи” зосереджені на роботі з послаблення напруження.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн “Групи семи” в Італії прокоментував удар по Ірану.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Я не коментуватиму інформацію, про яку ви говорите, лише скажу, що Сполучені Штати не були причетними до жодних наступальних операцій”, – сказав Блінкен у відповідь на запитання про те, чи отримували США від Ізраїлю “завчасне попередження” про майбутній удар по Ірану.

Також Блінкен відмовився коментувати, чи вже завершився обмін ударами між Ізраїлем та Іраном.

“На чому зосереджені ми і “Група семи”, і що відображено у нашій спільній заяві та розмовах, так це на нашій роботі з послаблення напруження, уникнення потенційного конфлікту”, – наголосив держсекретар США.