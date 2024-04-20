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США не причетні до “ймовірного ізраїльського удару” по Ірану, - Блінкен

США і “Група семи” зосереджені на роботі з послаблення напруження.

США не причетні до “ймовірного ізраїльського удару” по Ірану, - Блінкен
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн “Групи семи” в Італії прокоментував удар по Ірану.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Я не коментуватиму інформацію, про яку ви говорите, лише скажу, що Сполучені Штати не були причетними до жодних наступальних операцій”, – сказав Блінкен у відповідь на запитання про те, чи отримували США від Ізраїлю “завчасне попередження” про майбутній удар по Ірану.

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Також Блінкен відмовився коментувати, чи вже завершився обмін ударами між Ізраїлем та Іраном.

“На чому зосереджені ми і “Група семи”, і що відображено у нашій спільній заяві та розмовах, так це на нашій роботі з послаблення напруження, уникнення потенційного конфлікту”, – наголосив держсекретар США.

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