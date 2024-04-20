США не причетні до “ймовірного ізраїльського удару” по Ірану, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн “Групи семи” в Італії прокоментував удар по Ірану.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
“Я не коментуватиму інформацію, про яку ви говорите, лише скажу, що Сполучені Штати не були причетними до жодних наступальних операцій”, – сказав Блінкен у відповідь на запитання про те, чи отримували США від Ізраїлю “завчасне попередження” про майбутній удар по Ірану.
Також Блінкен відмовився коментувати, чи вже завершився обмін ударами між Ізраїлем та Іраном.
“На чому зосереджені ми і “Група семи”, і що відображено у нашій спільній заяві та розмовах, так це на нашій роботі з послаблення напруження, уникнення потенційного конфлікту”, – наголосив держсекретар США.
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Іран минулого тижня запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети.
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Атаку вдалося відбити завдяки втручанню повітряних сил США.
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Ізраїль попереджав, що відповість на цей напад.
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Ймовірно збройні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по території Ірану. Його розцінюють як відповідь на масовану атаку минулого тижня.
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Ракети були спрямовані на військову базу в провінції Ісфахан, де можуть бути розміщені ядерні об'єкти. Там чули щонайменше три вибухи.
- В свою чергу, Тегеран применшує значимість нападу Ізраїлю і не сигналізує про подальшу відплату.