Слова замість ППО: лідери ЄС вчергове пообіцяли Україні військову допомогу

Україна, звісно ж, вдячна за слова підтримки, але ще більше потребує ракетних систем, зброї та боєприпасів.

Європейська рада "рішуче засудила повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної та критичної інфраструктури України, включно з нещодавніми посиленими нападами на енергетичний сектор", а також наголосила "на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити й інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети".

Одним із головних питань, які розглядалися 17-18 квітня в Брюсселі на спеціальному засіданні Європейської ради, було збільшення допомоги від Євросоюзу Україні в боротьбі проти російської агресії.

Перед початком зустрічі та в перший її день пролунало чимало гучних заяв.

Зокрема високопоставлений представник Євросоюзу, якого цитував Укрінформ, висловив сподівання, що учасники саміту "приймуть чітке послання" на підтримку України.

"Країни-члени мають більше допомогти Україні, особливо у поставках засобів протиповітряного захисту", – заявило джерело.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності обговорення на рівні лідерів вимоги Європарламенту до Ради ЄС щодо поставок в Україну семи установок Patriot, а також ймовірності повторення в Україні успішних дій з протиповітряного захисту, що були продемонстровані під час захисту Ізраїлю, джерело припустило, що ці питання будуть відображені під час дискусій або у підсумкових документах саміту. "Не варто очікувати, що слово Patriot з’явиться у висновках саміту, – ми, зазвичай, говоримо про системи протиповітряного захисту. Щодо другого питання, – я вважаю, що це питання зараз у розумі багатьох лідерів, – що саме трапилося в Ізраїлі, в контексті того, що Росія продовжує атакувати Україну. Лідери, незалежно від того, що відбувається в Європарламенті, знають, що ситуація є важкою, і якою є ставка", – зазначив високопоставлений чиновник ЄС.

"Продемонструвати волю перемогти російську агресію" закликала лідерів ЄС естонська прем'єрка Кая Каллас.

"Успіх Ізраїлю в перехопленні атаки Ірану свідчить про силу співпраці та допомоги з боку партнерів. Це також має нагадувати нам про допомогу Україні. Вони щодня зазнають обстрілів безпілотників і ракет", – сказала вона.

До принципу "менше слів – більше ППО та боєприпасів", а також до виконання своїх обіцянок закликав і президент Євроради Шарль Мішель. За його словами, військова допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів. ЄС зміг підвищити промисловий потенціал у сфері виробництва зброї, проте "цього недостатньо", особливо щодо систем протиповітряної оборони, зауважив президент Євроради. Наприкінці першого дня саміту він пообіцяв пресі, що ЄС не зволікатиме із наданням Україні зброї.

Президент Євроради також відзначив важливість підтримки української Формули миру перед літнім самітом у Швейцарії і висловив надію на те, що ця зустріч допоможе залучити міжнародне співтовариство, особливо країни Глобального півдня.

Натомість польський прем'єр-міністр Дональд Туск перед самітом розкритикував Європу за прірву між її риторикою та діями: "Якби всі слова, сказані в останні роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було б замінити на кулі та ракетні установки, Європа стала б найсильнішою у світі".

Звертався до лідерів ЄС за допомогою відеозв’язку у перший день саміту і президент України Володимир Зеленський. Саме 17 квітня в Чернігові внаслідок російського ракетного удару загинули 18 мирних мешканців, ще майже 80 отримали поранення. Тож президент України вкотре наголосив на потребі в ППО.

За словами Зеленського, російській загрозі атомним станціям та мережам розподілу можна протидіяти тільки силою ППО – конкретними системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Також потрібна зброя для військових. Снаряди для нашої артилерії. Техніка. Дрони. "Все, щоб тримати фронт. Зараз російська армія відчуває свою силу майже в усьому, що стосується збройної складової. І саме завдяки цій їхній перевазі – в артилерії, у техніці, у можливості діяти в небі – вони тиснуть на нас на фронті й поступово рухаються. Путін зараз сподівається, що йому вдасться його контрнаступ, і єдине коріння такого сподівання – дефіцит зброї у наших воїнів. Маємо вирвати це коріння загрози", – сказав Зеленський.

Підбиваючи підсумки першого дня саміту, Європейська рада рішуче засудила повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної та критичної інфраструктури України, включно з нещодавніми посиленими нападами на енергетичний сектор. "Європейська рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити та інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети. Вона закликає Раду (ЄС), зокрема на її майбутньому засіданні, та держави-члени забезпечити необхідні подальші дії", – йдеться у висновках, підтриманих усіма 27 лідерами держав ЄС, повідомила "Європейська правда". Лідери пообіцяли, що ЄС та його держави-члени активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори та силові трансформатори.

На другий день саміту йшлося про стабільність економіки та підвищення конкурентоспроможності ЄС.

Нагадаємо, Україна наразі веде, за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Кулеба сподівається, що рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Раніше очільник зовнішньополітичного відомства відзначав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що "багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму”. За його словами, ці засоби ППО можна придбати у таких країн, гроші на це є, і доставити в Україну.

Отже, системи є, гроші є... Чого обмаль, так це часу. І ціна зволікання з кожним днем зростає.