Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону: це викликало протести

Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що за підсумками восьмого засідання комісії щодо делімітації кордону з Азербайджаном досягнуто домовленості про проведення лінії поблизу чотирьох населених пунктів. Внаслідок цього чотири села перейдуть під контроль офіційного Баку.

Як пояснили у відомстві, сторони провели на мапі кордон, який відповідає тому, що був між республіками за часів їхнього перебування у складі Радянського Союзу. Якщо після уточнення даних не виникне заперечень, то може відбутися безпрецедентна подія, коли на цій ділянці вперше країни матимуть демаркований кордон.

Проте мешканці сіл, про які йшлося під час перемовин, залишилися незадоволеними досягнутими домовленостями. У населеному пункті Воскепар протестувальники перекрили дороги та вимагають зустрічі з губернатором та прем'єр-міністром. Вони стверджують, що заява МЗС суперечить тому, що Нікол Пашинян обіцяв їм під час відвідування регіону два дні тому.