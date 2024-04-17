Російські "миротворці" почали виходити із Нагірного Карабаху

Так звані російські миротворці почали покидати територію Нагірного Карабаху. Зокрема, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" декілька днів тому покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Наразі туди зайшла азербайджанська поліція.
Про таке пише Європейська правда.
Зазначається, що вже розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.
Зокрема, триває виведення росіян з бази в Ходжали. Очікують, що "миротворці" покинуть базу за декілька днів, і "цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями".
- Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент РФ Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.
- Хоча Вірменія та Азербайджан вели мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди не вдавалося досягнути.
- 1 січня 2024 невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припинила своє існування. Відповідний указ у вересні 2023-го підписав так званий президент Арцаху Самвел Шахраманян.
- 19 вересня 2023 року Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки.
- 21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен.
- У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії. Станом на 30 вересня кількість біженців, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч. Це понад 80% населення регіону.
- Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією. Так, 26 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся з вірменським прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном для двосторонніх переговорів у Санкт-Петербурзі.
- Проте 13 лютого цього року Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах. За попередніми даними, є поранені.