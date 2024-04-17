Російські "миротворці" почали виходити із Нагірного Карабаху

Перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі.

Так звані російські миротворці почали покидати територію Нагірного Карабаху. Зокрема, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" декілька днів тому покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

Про таке пише Європейська правда.

Зазначається, що вже розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.

Зокрема, триває виведення росіян з бази в Ходжали. Очікують, що "миротворці" покинуть базу за декілька днів, і "цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями".