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Шеф NASA вважає, що Китай маскує військові космічні програми під цивільні

Білл Нельсон наполягає на тому, щоб США випередили Китай у "космічних перегонах" за висадку на Місяць.

Шеф NASA вважає, що Китай маскує військові космічні програми під цивільні
Штаб-квартира NASA у Вашингтоні
Фото: glassdoor.com

Голова Національного космічного агентства США Білл Нельсон вважає, що Китай має військові плани на космос. Америка "мусить виграти перегони" з Піднебесною за висадку на Місяць.

Як повідомляє The Guardian, попередження щодо військової діяльності Китаю на орбіті Нельсон озвучив під час засідання комітету Конгресу щодо бюджету NASA на 2025 рік. За його словами, Пекін може "маскувати військові програми під цивільні".

"Вони досягли величезного прогресу за останні 10 років, але діють аж надто секретно", - аргументував свою думку шеф NASA.

Нельсон також переконаний, що США зобов'язані раніше за Китай відновити пілотовані польоти на Місяць. Він висловив побоювання, що в разі, якщо Пекін випередить Вашингтон у цьому питанні, Китай може оголосити поверхню земного супутника "своєю територією". 

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